Fête de la musique Pau
Fête de la musique Pau dimanche 21 juin 2026.
Pau
Fête de la musique
Place Royale Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Dès 18h coup d’envoi de la Fête de la Musique à la Place Royale Les batucadas Les 400 coups et L’étoile Mythiques déambuleront jusqu’au Square Aragon et Place Récaborde.
Et dans toute la ville
Place Récaborde de 19h à 00h Ricky amigos, Three Pieces of Trash, The Super Soul Brothers, KKC
Orchestra X Collectif Passatges en Coserans
Square Aragon de 19h à 00h Buen Rollito, Groove Syndicate, Molotov Brothers et Michel Hubert
Terrasse des halles à partir de 20h 1001 Cordes et fanfare de cuivres du Conservatoire
Place de la déportation de 19h à 00h Paradome Open Air éléctro
Esplanade des Beaux-Arts de 19h à 23h Cuba Do Ré + DJS des associations locales
Place Reine Marguerite de 19h à 00h Sebbens et Centre de musiques actuelles .
Place Royale Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Pau a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pau
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