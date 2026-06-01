Fête de la musique Pau dimanche 21 juin 2026.

Pau

Fête de la musique

Place Royale Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Dès 18h coup d’envoi de la Fête de la Musique à la Place Royale Les batucadas Les 400 coups et L’étoile Mythiques déambuleront jusqu’au Square Aragon et Place Récaborde.

Et dans toute la ville

Place Récaborde de 19h à 00h Ricky amigos, Three Pieces of Trash, The Super Soul Brothers, KKC

Orchestra X Collectif Passatges en Coserans

Square Aragon de 19h à 00h Buen Rollito, Groove Syndicate, Molotov Brothers et Michel Hubert

Terrasse des halles à partir de 20h 1001 Cordes et fanfare de cuivres du Conservatoire

Place de la déportation de 19h à 00h Paradome Open Air éléctro

Esplanade des Beaux-Arts de 19h à 23h Cuba Do Ré + DJS des associations locales

Place Reine Marguerite de 19h à 00h Sebbens et Centre de musiques actuelles .

Place Royale Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Pau a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pau