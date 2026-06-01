Fête de la musique pour les enfants ! Cattenom samedi 20 juin 2026.

Cattenom

Fête de la musique pour les enfants !

39 rue des Châteaux Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

A l’occasion de la Fête de la musique, l’Espace Culturel Victor Hugo propose un concert spécialement conçu pour le jeune public.

Une après-midi festive et musicale où les enfants pourront écouter, découvrir et participer à des chansons entraînantes et des rythmes variés !

Un moment convivial pour initier les plus jeunes à la musique, partager des émotions et célébrer ensemble la joie de jouer et d’écouter en direct !Enfants

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39 rue des Châteaux Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 52 84 65 ecvh57@gmail.com

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English :

To celebrate the Fête de la musique, Espace Culturel Victor Hugo is offering a concert specially designed for young audiences.

A festive, musical afternoon where children can listen to, discover and participate in lively songs and varied rhythms!

It’s a fun way to introduce youngsters to music, share emotions and celebrate the joy of playing and listening live!

L’événement Fête de la musique pour les enfants ! Cattenom a été mis à jour le 2026-06-09 par OT CATTENOM ET ENVIRONS