Fête de la musique pour les enfants ! Cattenom
Fête de la musique pour les enfants ! Cattenom samedi 20 juin 2026.
Cattenom
Fête de la musique pour les enfants !
39 rue des Châteaux Cattenom Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
A l’occasion de la Fête de la musique, l’Espace Culturel Victor Hugo propose un concert spécialement conçu pour le jeune public.
Une après-midi festive et musicale où les enfants pourront écouter, découvrir et participer à des chansons entraînantes et des rythmes variés !
Un moment convivial pour initier les plus jeunes à la musique, partager des émotions et célébrer ensemble la joie de jouer et d’écouter en direct !Enfants
0 .
39 rue des Châteaux Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 52 84 65 ecvh57@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To celebrate the Fête de la musique, Espace Culturel Victor Hugo is offering a concert specially designed for young audiences.
A festive, musical afternoon where children can listen to, discover and participate in lively songs and varied rhythms!
It’s a fun way to introduce youngsters to music, share emotions and celebrate the joy of playing and listening live!
L’événement Fête de la musique pour les enfants ! Cattenom a été mis à jour le 2026-06-09 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
À voir aussi à Cattenom (Moselle)
- Estivales Color run Rue du stade Cattenom 13 juin 2026
- Les Estivales 2 Cattenom Place Saint-Vincent de Paul Cattenom 13 juin 2026
- Brocante de l’Aikido Club Cattenom 14 juin 2026
- Tournoi double loisir badminton Cattenom 20 juin 2026
- Conférence Le mouvement, notre meilleur médicament ? Cattenom 23 juin 2026