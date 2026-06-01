Cattenom

Tournoi double loisir badminton

3 Rue Jacqueline Auriol Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 09:30:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez vous affronter en équipe !

Les Volants mosellans Cattenom organisent leur tournoi double loisir amical, ouvert à toutes et tous.

En double hommes, femmes ou mixtes, participez à la phase de poules avant de vous lancer dans un des quatre tournois par niveau !

Buvette et restauration sur place. Inscription obligatoire.Tout public

20 .

3 Rue Jacqueline Auriol Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 82 57 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and compete as a team!

The Volants Mosellans Cattenom are organizing their friendly leisure doubles tournament, open to all.

In men’s, women’s or mixed doubles, take part in the pool phase before entering one of the four tournaments by level!

Refreshments and catering on site. Registration required.

L’événement Tournoi double loisir badminton Cattenom a été mis à jour le 2026-06-09 par OT CATTENOM ET ENVIRONS