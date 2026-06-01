Fête de la Musique Le bourg Saint-Agnan
Fête de la Musique Le bourg Saint-Agnan samedi 20 juin 2026.
Saint-Agnan
Fête de la Musique
Le bourg En face de la guinguette Saint-Agnan Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 15 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la Musique à Saint Agnan. A partir de 18H en face de la guinguette. Animée par DJ Jean. Repas froid sur place sur réservation à 15€. .
Le bourg En face de la guinguette Saint-Agnan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 25 98 28
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English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Saint-Agnan a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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