Stage Trail Morvan Domaine de la Jarnoise Saint-Agnan

Saint-Agnan

Stage Trail Morvan

Domaine de la Jarnoise D226 Saint-Agnan Nièvre

Tarif : 180 – 180 – 260 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-04

Viens vivre une expérience unique de trail et bien-être dans le Morvan !

Après le succès de ses éditions précédentes de “Trail & Bien-être” (dans le Jura ou encore le Lubéron) l’équipe de La Tribe réitère dans le Morvan mais pour célébrer l’été cette fois-ci .

Du 4 au 6 Juillet 2026, rejoins-nous pour un stage où l’adrénaline du trail rencontre la sérénité du bien-être ! Au menu courir, respirer, se détendre et partager des moments magiques dans un cadre exceptionnel.

Les ingrédients de ce week-end épique

Des sorties trail dans la merveilleuse (et sous-coté) région du Morvan du challenge et des panoramas à couper le souffle ! Accompagné par Sébastien Raichon, ce passionné d’ultra-trail et spécialiste du raid aventure te feras bénéficier de son expérience et de ses conseils personnalisés.

Yoga & chill, avec Fannie, masseuse, naturopathe & professeur de Yoga, pour étirer ton corps et apaiser ton esprit après chaque effort.

La méthode Wim Hof, avec Richard apprends à te dépasser avec des bains froids et une respiration contrôlée sensations garanties !

Repas sains et gourmands, préparés avec l’équipe La Tribe, pour nourrir ton corps en profondeur.

Veillées étoilées autour de la pratique du trail, de la nutrition et des conseils exclusifs accompagnés d’une bonne tisane.

Un sauna & un jacuzzi à disposition pour détendre les muscles et l’esprit.

Et si tu souhaites finir en beauté un massage aux huiles chaudes pour te remettre d’aplomb (en option) !

Hébergement ?

En plein cœur du Morvan, au Domaine de la Jarnoise, dans des petits chalets partagés, ou en yourte façon camping pour les plus aventuriers.

Ce stage est une opportunité rare de combiner performance physique, bien-être et nature, encadré par une équipe de passionnés et de professionnels.

Si tu cherches du fun, des défis et de la détente, ce stage est fait pour toi !

Inscris-toi vite et viens célébrer l’été avec nous !

Contact

06.17.86.69.19

la.tribe.stages@gmail.com

@trailsinfrance .

Domaine de la Jarnoise D226 Saint-Agnan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 86 69 19 lajarnoise@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage Trail Morvan

L’événement Stage Trail Morvan Saint-Agnan a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs