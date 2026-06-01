Fête de la musique Ô Lac Saint-Point
Fête de la musique Ô Lac Saint-Point dimanche 21 juin 2026.
Saint-Point
Fête de la musique
Ô Lac 2210 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez célébrer la fête de la musique à Saint-Point.
Au programme un concert du groupe Bill Palais and The Fire O Clock All Star Band. .
Ô Lac 2210 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 20 42 93
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Saint-Point a été mis à jour le 2026-06-04 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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