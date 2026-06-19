Salon-de-Provence

Fête de la Musique

Dimanche 21 juin de 19h à 23h30. Place Jules Morgan & Centre-ville Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21 23:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Prêts à danser et chanter pour célébrer la musique ?

Artistes amateurs et confirmés investissent les rues, places et terrasses pour offrir une programmation éclectique, allant de la chanson française au rock, en passant par le jazz, les musiques du monde et les sons actuels.



Tout au long de la soirée, le public est invité à déambuler librement pour découvrir des univers musicaux variés. Et sur la place Morgan, ne manquez pas le Festival Kiwanis Days, un voyage au cœur des USA. De quoi bien lancer la saison estivale !

Le café-musiques Portail Coucou propose aussi pour l’occasion une soirée festive en entrée libre, à partir de 20h.



La médiathèque reçoit la veille, le samedi 20 juin, le duo “Rambling Jeff & Captain d’Alenvers“ autour d’un répertoire irlandais, à 16h30, en entrée libre. .

Place Jules Morgan & Centre-ville Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 44 89 85

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English :

Are you ready to dance and sing to celebrate music?

L’événement Fête de la Musique Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Salon de Provence