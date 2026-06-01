Fête de la musique Source Phonique + SPUDD + Aiunera + Earthmotion + ND3 + Tokyo City Rumblers La Cartonnerie Reims dimanche 21 juin 2026.

Reims

Fête de la musique Source Phonique + SPUDD + Aiunera + Earthmotion + ND3 + Tokyo City Rumblers

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Tout public

La Fête de la musique à La Cartonnerie avec Source Phonique + SPUDD + Aiunera + Earthmotion + ND3 + Tokyo City Rumblers

Trois scènes, trois ambiances !

· sur la Terrasse du Parvis

Sur le parvis ambiance electro avec 3 Dj sets du Label et collectif Source phonique dès 18h30.

trois univers s’enchaînent Amar·e et sa pop hybride et chaotique entre hyperpop, R&B et Arabic pop ;

DJ Lab et ses quinze ans de groove mêlant house, funk et disco du monde entier attendez-vous à avoir une irresistible envie de vous déhancher; DJ Piot, curateur des soirées Bon Vie, qui réunit bass, booty music et global club dans une grande cousinade sonore.

· au Floor, à partir de 19h15

Portée par la néo-soul et le RnB des années 90-2000, Aïunera tisse une musique douce et puissante, dédiée aux femmes et à celles qui les entourent. Elle sera suivie de ND3 electro, rap et métal, un cocktail redoutablement efficace et sombre.

· au Club, à partir de 18h30

Du rock 70’s heavy and blues de la jeune formation Earthmotion au métal chanté en japonais proposé par Tokyo City Rumblers, en passant par le mystérieux et tout neuf quatuor Spudd qui livrera sa première prestation— une soirée placée sous le signe de la découverte et des rencontres musicales inattendues. La scène rémoise sait toujours nous réserver de bonnes surprises.

—

Infos pratiques )

· Côté horaires

Ouverture dès 17h et DJ sets (terrasse)

Concerts en alternance Floor Club à partir de 18h30

Fin de soirée en mode clubbing sur la terrasse jusqu’à 23h

· Et on mange quoi ?

Un espace restauration ouvert de 18h à 22h30

Sur la terasse par l’équipe de La Carto

Barbecue (option végé), frites, salade, gyozas… .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 36 72 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique Source Phonique + SPUDD + Aiunera + Earthmotion + ND3 + Tokyo City Rumblers

L’événement Fête de la musique Source Phonique + SPUDD + Aiunera + Earthmotion + ND3 + Tokyo City Rumblers Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès