Fête de la musique Ussel
Fête de la musique Ussel dimanche 21 juin 2026.
Ussel
Fête de la musique
18 Avenue Turgot Ussel Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique organisée par la ville d’Ussel et les associations usselloises dans le parc du château de la Diège
Programme à venir .
18 Avenue Turgot Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 54 00 mairie@ussel19.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Ussel a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
À voir aussi à Ussel (Corrèze)
- Chantier nature participatif mares de Ponty Ussel 10 juin 2026
- Santé vous femme Ussel 13 juin 2026
- Rencontre dédicace avec François Soustre Ussel 13 juin 2026
- 10ème Journée des Arts Enérgétiques Ussel 14 juin 2026
- Lig’& Coloré Ussel 14 juin 2026