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Fête de la musique Ussel

Fête de la musique Ussel

Fête de la musique Ussel dimanche 21 juin 2026.

Adresse : 18 Avenue Turgot

Ville : 19200 Ussel

Département : Corrèze

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Ussel

Fête de la musique

18 Avenue Turgot Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Fête de la musique organisée par la ville d’Ussel et les associations usselloises dans le parc du château de la Diège
Programme à venir   .

18 Avenue Turgot Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 54 00  mairie@ussel19.fr

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Ussel a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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