Ussel

Fête de la musique

18 Avenue Turgot Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique organisée par la ville d’Ussel et les associations usselloises dans le parc du château de la Diège

Programme à venir .

18 Avenue Turgot Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 54 00 mairie@ussel19.fr

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Ussel a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Haute Corrèze