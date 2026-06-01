Veigné

Fête de la musique

Place du Maréchal Leclerc Veigné Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la Musique

Samedi 20 juin 2026 18:30

Venez fêter l’arrivée de l’été en famille ou entre amis. L’occasion de se réunir afin de partager un moment agréable autour d’un programme musical varié avec des artistes de la scène tourangelle.

Concerts Gratuits Restauration sur place

Fête de la Musique

Samedi 20 juin 2026 18:30

Venez fêter l’arrivée de l’été en famille ou entre amis. L’occasion de se réunir afin de partager un moment agréable autour d’un programme musical varié avec des artistes de la scène tourangelle. Au programme

18h 30 OHVI

19h30 La Brune (pop électro/acoustique chaleureux et dynamique)

20h45 T.U.S.H (Blues Rock)

22h Angel BlackWood (chanteuse et guitariste de Blues Rock à la voix chaude et puissante. Inspirée par Beth Hart ou Kaleo, elle mêle groove, intensité et émotion brute)

23h15 DJ Jon’Victorius

Concerts Gratuits Restauration sur place Organisée par la Mairie de Veigné Renseignements au 02 47 34 36 36 .

Place du Maréchal Leclerc Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 36 36

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English :

Fête de la Musique

Saturday, June 20th 2026 18:30

Come and celebrate the arrival of summer with family and friends. It’s an opportunity to get together and share a pleasant moment around a varied musical program with artists from the Touraine scene.

Free concerts Catering on site

L’événement Fête de la musique Veigné a été mis à jour le 2026-06-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme