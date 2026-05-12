Fête de la musique Vernon
Fête de la musique Vernon dimanche 21 juin 2026.
Vernon
Fête de la musique
Place de l’Ange ; Place Adolphe Barette ; Rue St-Jacques Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21 01:00:00
Date(s) :
2026-06-21
La Fête de la Musique revient !
Retrouvez des dizaines de groupes et de musiciens qui jouent en centre-ville ! Et, bien entendu, de nombreux autres artistes, dans les bars, les restaurants, les rues de Vernon.
Le centre-ville appartient aux piétons mélomanes et aux musiciens ! .
Place de l’Ange ; Place Adolphe Barette ; Rue St-Jacques Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Vernon a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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