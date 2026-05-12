Vernon

Fête de la musique

Place de l’Ange ; Place Adolphe Barette ; Rue St-Jacques Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21 01:00:00

Date(s) :

2026-06-21

La Fête de la Musique revient !

Retrouvez des dizaines de groupes et de musiciens qui jouent en centre-ville ! Et, bien entendu, de nombreux autres artistes, dans les bars, les restaurants, les rues de Vernon.

Le centre-ville appartient aux piétons mélomanes et aux musiciens ! .

Place de l’Ange ; Place Adolphe Barette ; Rue St-Jacques Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Vernon a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération