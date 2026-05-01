Montgeard

FETE DE LA NATURE DIGIT NATURE

LAC DE LA THESAUQUE Montgeard Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 14:00:00

fin : 2026-05-22 16:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Vous vous intéressez à la faune de notre région ? Vous souhaiteriez reconnaitre facilement les fleurs et les plantes lors de balades ? Venez participer à cette journée et vous familiariser avec l’application PlantNet !

Rdv à 14h à l’EVS (espace de vie social) de Nailloux situé 8 bis place de l’Eglise

1 découverte de l’application Plantnet pour prendre en main cette application et d’échanger sur l’intelligence artificielle et sur le principe des sciences participatives.

15h départ au lac de la Thésauque

2/ Promenade au lac de la Thésauque accompagné par Anthony Danesin (responsable du département environnement) à la découverte de la biodiversité locale et des aménagements qui ont été fait en sa faveur par la communauté de communes. Cette promenade sera accompagnée de petits défis à réaliser avec l’application Plantnet afin de mieux identifier la flore présente sur place. .

LAC DE LA THESAUQUE Montgeard 31560 Haute-Garonne Occitanie evs@mairienailloux31.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Are you interested in the fauna of our region? Would you like to easily recognize flowers and plants while out and about? Come and take part in this event and familiarize yourself with the PlantNet application!

L’événement FETE DE LA NATURE DIGIT NATURE Montgeard a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE