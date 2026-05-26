Fête de la nature Florange
Fête de la nature Florange dimanche 14 juin 2026.
Florange
Fête de la nature
50 avenue de Lorraine Florange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 17:30:00
Date(s) :
2026-06-14
La Fête de la Nature proposera un moment de découverte et de sensibilisation autour du monde animal et de l’environnement. Petits et grands pourront profiter d’animations et d’échanges dans une ambiance familiale.Tout public
0 .
50 avenue de Lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est +33 6 51 88 81 95 asso.lesvrilles@gmail.com
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English :
The Fête de la Nature is an opportunity to discover and raise awareness of the animal world and the environment. Young and old alike can enjoy activities and exchanges in a family atmosphere.
L’événement Fête de la nature Florange a été mis à jour le 2026-05-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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