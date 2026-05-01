Port-Mort

Fête de la nature La nature c’est tout un art

87 Grande Rue Port-Mort Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

La fête de la nature est un grand rendez-vous annuel où chacun est invité à découvrir la nature. Notre association a obtenu le label fête de la Nature pour les activités qu’elle propose sur le thème La Nature c’est du grand art !

En effet, la nature éveille en nous aussi bien la curiosité que l’inspiration et la créativité. Nous vous proposons

donc d’aborder la nature à travers l’œil du naturaliste et de l’artiste sur 5 thématiques différentes

– le chant des oiseaux et la musique découverte, écoute, inspirations musicales.

– les plantes des bords de Seine et la peinture perception du naturaliste et de l’artiste.

– le paysage et la sculpture: Les sculptures monumentales en plein air de M. Medjid Houari interagissent avec le paysage.

– l’arbre et ses habitants (descriptif et dialogue entre l’imainaire de l’enfant et celui de l’adulte).

– rallye des familles où poésie et questions rigolotes jalonneront votre parcours.

Vous trouverez le programme complet avec les horaires sur www.cpn-port-mort.fr ou sur le site officiel https://fetedelanature.com/

Pour les activités demandant réservation, tous les éléments nécessaires (lieu de rendez-vous, parking) vous seront donnés lors de votre inscription. Pour toutes les activités, les chaussures fermées sont fortement recommandées Toutes les activités sont gratuites. .

87 Grande Rue Port-Mort 27940 Eure Normandie contact@cpn-port-mort.fr

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English : Fête de la nature La nature c’est tout un art

L’événement Fête de la nature La nature c’est tout un art Port-Mort a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération