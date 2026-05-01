Fête de la nature La nature c’est tout un art Rallye des familles Port-Mort
Fête de la nature La nature c’est tout un art Rallye des familles Port-Mort dimanche 24 mai 2026.
Port-Mort
Fête de la nature La nature c’est tout un art Rallye des familles
87 Grande Rue Port-Mort Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:00:00
fin : 2026-05-24 16:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Sur une petite boucle en parcours libre, découvrez sur différents éléments de la nature des infos insolites, de courtes poésies pleines d’humour, et des petits défis pour enfants. Départ et instructions depuis la mairie (à côté de l’église) Enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte. .
87 Grande Rue Port-Mort 27940 Eure Normandie contact@cpn-port-mort.fr
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English : Fête de la nature La nature c’est tout un art Rallye des familles
L’événement Fête de la nature La nature c’est tout un art Rallye des familles Port-Mort a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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