Port-Mort

Fête de la nature La nature c’est tout un art Rallye des familles

87 Grande Rue Port-Mort Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:00:00

fin : 2026-05-24 16:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Sur une petite boucle en parcours libre, découvrez sur différents éléments de la nature des infos insolites, de courtes poésies pleines d’humour, et des petits défis pour enfants. Départ et instructions depuis la mairie (à côté de l’église) Enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte. .

87 Grande Rue Port-Mort 27940 Eure Normandie contact@cpn-port-mort.fr

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English : Fête de la nature La nature c’est tout un art Rallye des familles

L’événement Fête de la nature La nature c’est tout un art Rallye des familles Port-Mort a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération