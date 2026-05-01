Fête de la nature Théâtre du Centaure Marseille 9e Arrondissement

Marseille 9e Arrondissement

Fête de la nature

Du mercredi 20 au lundi 25 mai 2026.

En fonction du programme. Théâtre du Centaure 2 Rue Marguerite de Provence Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-20

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-20

La Fête de la Nature, c’est cinq jours de manifestations gratuites pour permettre à tous les publics de vivre une expérience de la nature à son contact. Et c’est tous les ans, au mois de mai.

Profitons donc de cet événement national d’envergure pour se réunir dans la nature et la mettre à l’honneur, du 20 au 25 mai !



C’est l’occasion de vivre une expérience inédite et gratuite au contact de la nature visites guidées de sites protégés, exploration des massifs montagneux, balades accompagnées dans les grands espaces naturels protégés, exploration des milieux marins, inventaires d’espèces participatifs, jeux de piste… apprêtez-vous à découvrir la nature de la Provence sous un nouvel angle !





Mercredi 20 de 14h30 à 17h30



Programme au théâtre du Centaure réservation obligatoire



Coordonnée par le Jardinier du Théâtre du Centaure, et animée avec l’ensemble des jardinier-e-s volontaires qui participent à l’année à la vie et l’entretien des jardins permaculturels le programme suivant vous sera proposé





– Visite du site, avec des focus sur

Les aménagements spécifiques de l’atelier jardinage et les cultures en cours la spirale des aromatiques, le mûrier du Japon, le pommier (…), les Biotopes ou écosystèmes remarquables,

La ronde des amandiers et les saules tressés autour du chapiteau pour relier art et nature.





– Atelier de reproduction, de saison Bouturage, Marcottage, Semis.





– Atelier de fabrication écologique

Les Oyas, réserves d’eau écologiques à mettre en terre, une réalisation simple, économique et reproductible à base de pots en terre et d’une recette de colle naturelle.





– Sensibilisation à la bonne adventice, garante de la biodiversité

Les herbiers des jardinier-e-s volontaires les rencontres végétales sur mon chemin quotidien

Invitation à une marche attentive et contemplative, de la mauvaise herbe à la nécessaire adventice.





– De la convivialité, une tisane et quelques amandes du jardin

Chaudes ou froides, les tisanes verveine-citronnelle ou verveine-menthe du jardin nous seront proposées

Quelques amandes préservées dans leur coque seront offertes à déguster sur place .

Théâtre du Centaure 2 Rue Marguerite de Provence Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Fête de la Nature is five days of free events designed to give everyone the chance to experience nature at first hand. And it’s held every year in May.

L’événement Fête de la nature Marseille 9e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille