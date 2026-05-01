Fête de la nature Nos ancêtres les arbres, gardiens de la forêt communale ! Mairie Aouste-sur-Sye

Aouste-sur-Sye

Fête de la nature Nos ancêtres les arbres, gardiens de la forêt communale !

Mairie 2 Avenue Amédée Terrail Aouste-sur-Sye Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 12:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Venez découvrir les arbres de la forêt communale d’Aouste-sur-Sye. Entre le hêtre et le chêne, sa curieuse histoire et sa richesse botanique sauront vous émerveiller/ravir/étonner. Animé par Jean-Michel Faton, naturaliste.

.

Mairie 2 Avenue Amédée Terrail Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 89 58 01 37 fatonjm@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the trees of the Aouste-sur-Sye municipal forest. Between beech and oak, its curious history and botanical wealth will amaze, delight and astound you. Led by Jean-Michel Faton, naturalist.

L’événement Fête de la nature Nos ancêtres les arbres, gardiens de la forêt communale ! Aouste-sur-Sye a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme