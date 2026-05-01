Fête de la nature Papillons et orchidées, ces petites choses fragiles ! Mairie Aouste-sur-Sye

Aouste-sur-Sye

Fête de la nature Papillons et orchidées, ces petites choses fragiles !

Mairie 2 Avenue Amédée Terrail Aouste-sur-Sye Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le saviez-vous ? Certaines orchidées se confondent avec… des papillons ! Viens à la découverte de ces deux êtres cachés, tant fragiles que jolis.

Animé par Jean-Michel Faton, naturaliste, dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale.

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Mairie 2 Avenue Amédée Terrail Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 89 58 01 37 fatonjm@gmail.com

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English :

Did you know? Some orchids can be mistaken for butterflies! Come and discover these two hidden creatures, as fragile as they are beautiful.

Led by Jean-Michel Faton, naturalist, as part of the Atlas de la Biodiversité Communale.

L’événement Fête de la nature Papillons et orchidées, ces petites choses fragiles ! Aouste-sur-Sye a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme