Fête de la nature Papillons et orchidées, ces petites choses fragiles ! Mairie Aouste-sur-Sye
Fête de la nature Papillons et orchidées, ces petites choses fragiles ! Mairie Aouste-sur-Sye samedi 23 mai 2026.
Aouste-sur-Sye
Fête de la nature Papillons et orchidées, ces petites choses fragiles !
Mairie 2 Avenue Amédée Terrail Aouste-sur-Sye Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Le saviez-vous ? Certaines orchidées se confondent avec… des papillons ! Viens à la découverte de ces deux êtres cachés, tant fragiles que jolis.
Animé par Jean-Michel Faton, naturaliste, dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale.
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Mairie 2 Avenue Amédée Terrail Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 89 58 01 37 fatonjm@gmail.com
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English :
Did you know? Some orchids can be mistaken for butterflies! Come and discover these two hidden creatures, as fragile as they are beautiful.
Led by Jean-Michel Faton, naturalist, as part of the Atlas de la Biodiversité Communale.
L’événement Fête de la nature Papillons et orchidées, ces petites choses fragiles ! Aouste-sur-Sye a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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