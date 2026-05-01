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Fête de la nature Ouvre l’œil ! La biodiversité dans la rue Mairie Aouste-sur-Sye

Fête de la nature Ouvre l’œil ! La biodiversité dans la rue Mairie Aouste-sur-Sye mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Mairie

Adresse : 2 Avenue Amédée Terrail

Ville : 26400 Aouste-sur-Sye

Département : Drôme

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Aouste-sur-Sye

Fête de la nature Ouvre l’œil ! La biodiversité dans la rue

Mairie 2 Avenue Amédée Terrail Aouste-sur-Sye Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :
2026-05-20

Craie blanche à la main, les yeux grands ouverts et quelques documents de botanique sous le bras, nous nous baladerons dans le village pour observer les plantes qui poussent malgré le bitume de nos rues ; suivi d’un atelier créatif autour des plantes.
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Mairie 2 Avenue Amédée Terrail Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 12 09 75  jeanne.benichou@gmail.com

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English :

White chalk in hand, eyes wide open and a few botanical documents under our arm, we’ll take a stroll through the village to observe the plants that grow despite the asphalt of our streets; followed by a creative plant workshop.

L’événement Fête de la nature Ouvre l’œil ! La biodiversité dans la rue Aouste-sur-Sye a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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