Fête de la nature Ouvre l’œil ! La biodiversité dans la rue Mairie Aouste-sur-Sye
Fête de la nature Ouvre l’œil ! La biodiversité dans la rue Mairie Aouste-sur-Sye mercredi 20 mai 2026.
Aouste-sur-Sye
Fête de la nature Ouvre l’œil ! La biodiversité dans la rue
Mairie 2 Avenue Amédée Terrail Aouste-sur-Sye Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 17:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Craie blanche à la main, les yeux grands ouverts et quelques documents de botanique sous le bras, nous nous baladerons dans le village pour observer les plantes qui poussent malgré le bitume de nos rues ; suivi d’un atelier créatif autour des plantes.
.
Mairie 2 Avenue Amédée Terrail Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 12 09 75 jeanne.benichou@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
White chalk in hand, eyes wide open and a few botanical documents under our arm, we’ll take a stroll through the village to observe the plants that grow despite the asphalt of our streets; followed by a creative plant workshop.
L’événement Fête de la nature Ouvre l’œil ! La biodiversité dans la rue Aouste-sur-Sye a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
À voir aussi à Aouste-sur-Sye (Drôme)
- Aoustock #8 Music Live Session Interview -concert chez Lumiia Lumiia Bar & Expériences Aouste-sur-Sye 15 mai 2026
- Fête de la nature Les papillons au clair de lune Mairie Aouste-sur-Sye 20 mai 2026
- Fête de la nature Papillons et orchidées, ces petites choses fragiles ! Mairie Aouste-sur-Sye 23 mai 2026
- Fête de la nature Nos ancêtres les arbres, gardiens de la forêt communale ! Mairie Aouste-sur-Sye 24 mai 2026
- Les cantines de l’Elabo de Paulette L’élabo de Paulette Aouste-sur-Sye 27 mai 2026