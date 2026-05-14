Fête de la Nature Pourquoi sans les bébètes nous ne pourrions pas manger Campus de la Faculté des Sciences et Tec Limoges
Fête de la Nature Pourquoi sans les bébètes nous ne pourrions pas manger Campus de la Faculté des Sciences et Tec Limoges samedi 23 mai 2026.
Limoges
Fête de la Nature Pourquoi sans les bébètes nous ne pourrions pas manger
Campus de la Faculté des Sciences et Tec 123 Avenue Albert Thomas Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Partez à la découverte de la pollinisation et comprenez pourquoi les insectes jouent un rôle essentiel avant l’apparition des fruits et des légumes. Au programme observation des arbres fruitiers, exploration des fleurs et activités ludiques pour mieux comprendre le rôle des pollinisateurs. Qui sont-ils ? Et quelle place occupent les abeilles dans tout ça ?
Un atelier accessible dès 3 ans, avec des activités adaptées à différents niveaux de connaissances, pour apprendre et découvrir ensemble. .
Campus de la Faculté des Sciences et Tec 123 Avenue Albert Thomas Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 73 60 fst.durable@unilim.fr
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English : Fête de la Nature Pourquoi sans les bébètes nous ne pourrions pas manger
L’événement Fête de la Nature Pourquoi sans les bébètes nous ne pourrions pas manger Limoges a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Limoges Métropole
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