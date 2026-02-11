Fête de la nature Saint-Yrieix-la-Perche
Fête de la nature Saint-Yrieix-la-Perche samedi 10 octobre 2026.
Fête de la nature
Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
2026-10-10
À l’occasion de la Journée Mondiale des Abeilles, plongez en famille au cœur de la ruche pour une expérience ludique et immersive, accessible dès 8 ans. Au programme jeux Coopératifs, Escap’Anims “Au coeur de la
Ruche” et immersion totale en tenue d’apiculteur. Vente de miel .
Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 19 26 56 asso.tcalpp@gmail.com
English : Fête de la nature
