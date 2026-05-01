Fête de la nature Tissons un lien avec les plantes indigènes Chabrillan
Fête de la nature Tissons un lien avec les plantes indigènes Chabrillan samedi 23 mai 2026.
Chabrillan
Fête de la nature Tissons un lien avec les plantes indigènes
Chabrillan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Le lieu principal des activités de l’association se situe sur les terres de la ferme la Vaumane, sur lesquelles le président, actuellement retraité, a été paysan en polyculture élevage.
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Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes opresdemonarbre@ouvaton.org
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English :
The main site for the association’s activities is the La Vaumane farm, where the president, now retired, was a mixed farming farmer.
L’événement Fête de la nature Tissons un lien avec les plantes indigènes Chabrillan a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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