Chabrillan

Fête de la nature Tissons un lien avec les plantes indigènes

Chabrillan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le lieu principal des activités de l’association se situe sur les terres de la ferme la Vaumane, sur lesquelles le président, actuellement retraité, a été paysan en polyculture élevage.

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Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes opresdemonarbre@ouvaton.org

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English :

The main site for the association’s activities is the La Vaumane farm, where the president, now retired, was a mixed farming farmer.

L’événement Fête de la nature Tissons un lien avec les plantes indigènes Chabrillan a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme