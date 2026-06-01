Fête de la pêche Choisy-au-Bac

Choisy-au-Bac

Fête de la pêche

rue des Vineux Choisy-au-Bac Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 7 juin 2026 de 10h à 18h au Bassin des Muids à Choisy-au-Bac pour découvrir la pêche et la biodiversité des milieux aquatiques de l’Oise.

Au programme de nombreuses activités gratuites pour petits et grands

– Initiations à la pêche et découverte des milieux aquatiques.

– Simulateur de pêche et pêche magnétique pour les plus petits.

– Stands partenaires avec activités et présentations du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, d’Enedis et du Syndicat Mixte Oise Aronde.

– Présences des associations de pêche locales.

– Possibilité de vous restaurer sur place avec la présence d’un Foodtruck.

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 7 juin 2026 de 10h à 18h au Bassin des Muids à Choisy-au-Bac pour découvrir la pêche et la biodiversité des milieux aquatiques de l’Oise.

Au programme de nombreuses activités gratuites pour petits et grands

– Initiations à la pêche et découverte des milieux aquatiques.

– Simulateur de pêche et pêche magnétique pour les plus petits.

– Stands partenaires avec activités et présentations du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, d’Enedis et du Syndicat Mixte Oise Aronde.

– Présences des associations de pêche locales.

– Possibilité de vous restaurer sur place avec la présence d’un Foodtruck. .

rue des Vineux Choisy-au-Bac 60750 Oise Hauts-de-France contact@peche60.fr

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English :

We look forward to seeing you on Sunday June 7, 2026 from 10am to 6pm at the Bassin des Muids in Choisy-au-Bac to discover fishing and the biodiversity of the Oise?s aquatic environments.

The program includes a wide range of free activities for young and old alike:

– Introduction to fishing and discovery of aquatic environments.

– Fishing simulator and magnetic fishing for the little ones.

– Partner stands with activities and presentations by the Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, Enedis and the Syndicat Mixte Oise Aronde.

– Local fishing associations present.

– Foodtruck on site.

L’événement Fête de la pêche Choisy-au-Bac a été mis à jour le 2026-05-27 par Compiègne Pierrefonds Tourisme