Fête de la pêche Choisy-au-Bac
Fête de la pêche Choisy-au-Bac dimanche 7 juin 2026.
Choisy-au-Bac
Fête de la pêche
rue des Vineux Choisy-au-Bac Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 7 juin 2026 de 10h à 18h au Bassin des Muids à Choisy-au-Bac pour découvrir la pêche et la biodiversité des milieux aquatiques de l’Oise.
Au programme de nombreuses activités gratuites pour petits et grands
– Initiations à la pêche et découverte des milieux aquatiques.
– Simulateur de pêche et pêche magnétique pour les plus petits.
– Stands partenaires avec activités et présentations du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, d’Enedis et du Syndicat Mixte Oise Aronde.
– Présences des associations de pêche locales.
– Possibilité de vous restaurer sur place avec la présence d’un Foodtruck.
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 7 juin 2026 de 10h à 18h au Bassin des Muids à Choisy-au-Bac pour découvrir la pêche et la biodiversité des milieux aquatiques de l’Oise.
Au programme de nombreuses activités gratuites pour petits et grands
– Initiations à la pêche et découverte des milieux aquatiques.
– Simulateur de pêche et pêche magnétique pour les plus petits.
– Stands partenaires avec activités et présentations du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, d’Enedis et du Syndicat Mixte Oise Aronde.
– Présences des associations de pêche locales.
– Possibilité de vous restaurer sur place avec la présence d’un Foodtruck. .
rue des Vineux Choisy-au-Bac 60750 Oise Hauts-de-France contact@peche60.fr
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English :
We look forward to seeing you on Sunday June 7, 2026 from 10am to 6pm at the Bassin des Muids in Choisy-au-Bac to discover fishing and the biodiversity of the Oise?s aquatic environments.
The program includes a wide range of free activities for young and old alike:
– Introduction to fishing and discovery of aquatic environments.
– Fishing simulator and magnetic fishing for the little ones.
– Partner stands with activities and presentations by the Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, Enedis and the Syndicat Mixte Oise Aronde.
– Local fishing associations present.
– Foodtruck on site.
L’événement Fête de la pêche Choisy-au-Bac a été mis à jour le 2026-05-27 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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