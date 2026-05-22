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FÊTE DE LA PÊCHE Grenade

FÊTE DE LA PÊCHE Grenade

FÊTE DE LA PÊCHE Grenade dimanche 7 juin 2026.

Adresse : PONT DE SAVE

Ville : 31330 Grenade

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Grenade

FÊTE DE LA PÊCHE

PONT DE SAVE Grenade Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

L’AAPPMA de Grenade vous invite à venir découvrir les plaisirs de la pêche à l’occasion de la Fête de la Pêche, le 7 juin.
Cette journée est ouverte à tous, petits et grands, et ne nécessite pas de carte de pêche.
Une restauration sera proposée sur place pour profiter pleinement de ce moment convivial, à partager en famille ou entre amis.
Venez nombreux !   .

PONT DE SAVE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie   aappma.grenade31@gmail.com

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English :

The Grenade AAPPMA invites you to come and discover the pleasures of fishing at the Fête de la Pêche on June 7.

L’événement FÊTE DE LA PÊCHE Grenade a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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