Grenade

FÊTE DE LA PÊCHE

PONT DE SAVE Grenade Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

L’AAPPMA de Grenade vous invite à venir découvrir les plaisirs de la pêche à l’occasion de la Fête de la Pêche, le 7 juin.

Cette journée est ouverte à tous, petits et grands, et ne nécessite pas de carte de pêche.

Une restauration sera proposée sur place pour profiter pleinement de ce moment convivial, à partager en famille ou entre amis.

Venez nombreux ! .

PONT DE SAVE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie aappma.grenade31@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Grenade AAPPMA invites you to come and discover the pleasures of fishing at the Fête de la Pêche on June 7.

L’événement FÊTE DE LA PÊCHE Grenade a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE