FÊTE DE LA PÊCHE Grenade
FÊTE DE LA PÊCHE Grenade dimanche 7 juin 2026.
Grenade
FÊTE DE LA PÊCHE
PONT DE SAVE Grenade Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
L’AAPPMA de Grenade vous invite à venir découvrir les plaisirs de la pêche à l’occasion de la Fête de la Pêche, le 7 juin.
Cette journée est ouverte à tous, petits et grands, et ne nécessite pas de carte de pêche.
Une restauration sera proposée sur place pour profiter pleinement de ce moment convivial, à partager en famille ou entre amis.
Venez nombreux ! .
PONT DE SAVE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie aappma.grenade31@gmail.com
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English :
The Grenade AAPPMA invites you to come and discover the pleasures of fishing at the Fête de la Pêche on June 7.
L’événement FÊTE DE LA PÊCHE Grenade a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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