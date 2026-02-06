Fête de la pêche Saint-Didier-en-Velay

Fête de la pêche

Plan d’eau Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

2026-05-30

Vous avez toujours voulu essayer la pêche sans jamais oser franchir le pas ? Ou vous cherchez une activité nature à partager en famille ou entre amis ? Cette journée est faîte pour vous !

Plan d’eau Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Have you always wanted to try fishing, but never dared take the plunge? Or are you looking for a nature activity to share with family and friends? This is the day for you!

