Fête de la pêche Saint-Didier-en-Velay
Fête de la pêche Saint-Didier-en-Velay samedi 30 mai 2026.
Fête de la pêche
Plan d’eau Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Vous avez toujours voulu essayer la pêche sans jamais oser franchir le pas ? Ou vous cherchez une activité nature à partager en famille ou entre amis ? Cette journée est faîte pour vous !
.
Plan d’eau Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Have you always wanted to try fishing, but never dared take the plunge? Or are you looking for a nature activity to share with family and friends? This is the day for you!
L’événement Fête de la pêche Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Loire Semène