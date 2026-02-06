Marché artisanal

Dans le bourg Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le marché du terroir et de l’artisanat revient à Saint-Didier-en-Velay !

Venez partager une journée conviviale en famille ou entre amis et découvrir les talents de notre terroir.



Dans le bourg Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes evenement.lbdp@gmail.com

English :

The local produce and crafts market returns to Saint-Didier-en-Velay!

Come and share a convivial day with family and friends, and discover the talents of our region.

L’événement Marché artisanal Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Loire Semène