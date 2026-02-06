Marché artisanal Saint-Didier-en-Velay
Marché artisanal Saint-Didier-en-Velay samedi 30 mai 2026.
Marché artisanal
Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
30 mai 2026
fin : 2026-05-30
2026-05-30
Le marché du terroir et de l’artisanat revient à Saint-Didier-en-Velay !
Venez partager une journée conviviale en famille ou entre amis et découvrir les talents de notre terroir.
Dans le bourg Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes evenement.lbdp@gmail.com
English :
The local produce and crafts market returns to Saint-Didier-en-Velay!
Come and share a convivial day with family and friends, and discover the talents of our region.
