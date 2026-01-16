Spectacle Swing au sommet Ciné St Did Saint-Didier-en-Velay
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
moins de 18 ans
Bienvenue au cabaret des collégiens de Saint-Didier-en-Velay !
Ciné St Did 35 Faubourg De Montfaucon Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 97 71 13
English :
Welcome to the Saint-Didier-en-Velay schoolchildren’s cabaret!
