Rassemblement de voitures anciennes Saint-Didier-en-Velay
Rassemblement de voitures anciennes Saint-Didier-en-Velay lundi 25 mai 2026.
Rassemblement de voitures anciennes
Gymnase Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25
2026-05-25
Rassemblement Old Times & Youngtimers en Velay .
Retrouvez les passionnés de véhicules de collection et youngtimers de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Gymnase Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes altiasso43140@gmail.com
English :
Gathering Old Times & Youngtimers en Velay .
Meet classic car and youngtimer enthusiasts from the Auvergne Rhône-Alpes region.
