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Fête de la pêche Scey-Sur-Saône En face de la mairie Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Fête de la pêche Scey-Sur-Saône En face de la mairie Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Fête de la pêche Scey-Sur-Saône En face de la mairie Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin dimanche 7 juin 2026.

Lieu : En face de la mairie

Adresse : Avenue des pâtis

Ville : 70360 Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Fête de la pêche Scey-Sur-Saône

En face de la mairie Avenue des pâtis Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Pêche à la truite gratuite dans le ruisseau en face la mairie
Dès 10h
Buvette et restauration sur place
Journée gratuite réservée aux de moins de 18 ans.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés.   .

En face de la mairie Avenue des pâtis Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 75 81  viard.patrick70@laposte.net

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English : Fête de la pêche Scey-Sur-Saône

L’événement Fête de la pêche Scey-Sur-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE

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