Fête de la pêche Scey-Sur-Saône En face de la mairie Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Fête de la pêche Scey-Sur-Saône En face de la mairie Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin dimanche 7 juin 2026.
Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Fête de la pêche Scey-Sur-Saône
En face de la mairie Avenue des pâtis Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Pêche à la truite gratuite dans le ruisseau en face la mairie
Dès 10h
Buvette et restauration sur place
Journée gratuite réservée aux de moins de 18 ans.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés. .
En face de la mairie Avenue des pâtis Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 75 81 viard.patrick70@laposte.net
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English : Fête de la pêche Scey-Sur-Saône
L’événement Fête de la pêche Scey-Sur-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE
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