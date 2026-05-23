Fête de la pêche Scey-Sur-Saône En face de la mairie Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Fête de la pêche Scey-Sur-Saône

En face de la mairie Avenue des pâtis Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Pêche à la truite gratuite dans le ruisseau en face la mairie

Dès 10h

Buvette et restauration sur place

Journée gratuite réservée aux de moins de 18 ans.

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés. .

En face de la mairie Avenue des pâtis Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 75 81 viard.patrick70@laposte.net

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English : Fête de la pêche Scey-Sur-Saône

L’événement Fête de la pêche Scey-Sur-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE