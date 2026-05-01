Passionnés de Franche-Comté et d’histoire locale, cette journée est pour vous ZA de l’Écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Passionnés de Franche-Comté et d’histoire locale, cette journée est pour vous ZA de l’Écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin samedi 23 mai 2026.
Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Passionnés de Franche-Comté et d’histoire locale, cette journée est pour vous
ZA de l’Écu Ressourcerie Res’Urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Vente à thème livres régionaux à la ressourcerie
La ressourcerie Res’urgence organise une vente à thème consacrée aux livres régionaux ce samedi 23 mai à Scey-sur-Saône. Patrimoine local, histoire régionale, villages, traditions, nature, recettes et auteurs franc-comtois seront à découvrir à travers une sélection d’ouvrages de seconde main accessibles à tous.
Rendez-vous de 10h à 12h et de 13h à 17h à la ressourcerie, ZA de l’Écu à Scey-sur-Saône. .
ZA de l’Écu Ressourcerie Res’Urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 84 11 82 96 contact@res-urgence.org
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English : Passionnés de Franche-Comté et d’histoire locale, cette journée est pour vous
L’événement Passionnés de Franche-Comté et d’histoire locale, cette journée est pour vous Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE
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