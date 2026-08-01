Fête de la pétanque Loctudy
lundi 10 août 2026 · Loctudy
Informations pratiques
Loctudy
Fête de la pétanque
13 Rue des Cormorans Loctudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Concours de pétanque ouvert à tous.
– Jets du bouchon à 9h
– Concours 3 parties le matin
– Concours A, B, C l’après-midi
Triplettes 64 équipes maximum
Buvette et petite restauration sur place.
Inscriptions par téléphone ou par mail.
Organisé par la Pétanque loctudiste .
13 Rue des Cormorans Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 58 86 86 00
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English :
L’événement Fête de la pétanque Loctudy a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Destination Pays Bigouden
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