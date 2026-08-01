UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Loctudy

Fête de la pétanque Loctudy

lundi 10 août 2026 · Loctudy

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Adresse
13 Rue des Cormorans
Ville
29750 Loctudy
Département
Finistère
Tarif

Loctudy

Fête de la pétanque

13 Rue des Cormorans Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-10

Concours de pétanque ouvert à tous.
– Jets du bouchon à 9h
– Concours 3 parties le matin
– Concours A, B, C l’après-midi
Triplettes 64 équipes maximum

Buvette et petite restauration sur place.

Inscriptions par téléphone ou par mail.

Organisé par la Pétanque loctudiste   .

13 Rue des Cormorans Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 58 86 86 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la pétanque Loctudy a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Destination Pays Bigouden

À voir aussi à Loctudy (Finistère)