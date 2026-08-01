Informations pratiques

Loctudy

Fête de la pétanque

13 Rue des Cormorans Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Concours de pétanque ouvert à tous.

– Jets du bouchon à 9h

– Concours 3 parties le matin

– Concours A, B, C l’après-midi

Triplettes 64 équipes maximum

Buvette et petite restauration sur place.

Inscriptions par téléphone ou par mail.

Organisé par la Pétanque loctudiste .

13 Rue des Cormorans Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 58 86 86 00

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English :

L’événement Fête de la pétanque Loctudy a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Destination Pays Bigouden