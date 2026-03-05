FÊTE DE LA PLAGETTE Quai Moreau, la plagette Mont Lozère et Goulet
FÊTE DE LA PLAGETTE Quai Moreau, la plagette Mont Lozère et Goulet dimanche 2 août 2026.
FÊTE DE LA PLAGETTE
Quai Moreau, la plagette Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
la fête continue ce dimanche 2 août avec la fête de la plagette.
Détail du programme à venir.
la fête continue ce dimanche 2 août avec la fête de la plagette.
Détail du programme à venir. .
Quai Moreau, la plagette Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
the party continues this Sunday, August 2, with the Fête de la Plagette.
Program details to follow.
L’événement FÊTE DE LA PLAGETTE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-03-03 par 48-OT Mont Lozere