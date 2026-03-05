FÊTE DE LA PLAGETTE Quai Moreau, la plagette Mont Lozère et Goulet

FÊTE DE LA PLAGETTE

Quai Moreau, la plagette Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

la fête continue ce dimanche 2 août avec la fête de la plagette.

Détail du programme à venir.

la fête continue ce dimanche 2 août avec la fête de la plagette.

Détail du programme à venir. .

Quai Moreau, la plagette Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

the party continues this Sunday, August 2, with the Fête de la Plagette.

Program details to follow.

L’événement FÊTE DE LA PLAGETTE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-03-03 par 48-OT Mont Lozere