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Fête de la rentrée, Square Dom Bedos, Bordeaux

mercredi 30 septembre 2026 · Square Dom Bedos · Bordeaux

Fête de la rentrée, Square Dom Bedos, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Square Dom Bedos
Adresse
Rue Jacques d'Welles, Bordeaux
Ville
33800 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Fête de la rentrée Mercredi 30 septembre, 15h00 Square Dom Bedos Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T15:00:00+02:00 – 2026-09-30T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T15:00:00+02:00 – 2026-09-30T20:00:00+02:00

Comme chaque année en septembre, le Conservatoire de Bordeaux et l’association des Amis du Conservatoire de Bordeaux (ACB) organisent une grande fête de rentrée !
Elèves, parents, équipes, voisins… le plaisir de se retrouver après l’été, autour d’une auberge espagnole en toute convivialité !
Mercredi 30 septembre, nous vous invitons à nous rejoindre pour un après-midi artistique en plein air, autour d’une scène ouverte proposée par les élèves du conservatoire.
La buvette sera assurée par les Amis du Conservatoire de Bordeaux (les fonds récoltés permettront de soutenir des élèves en difficulté financière).
Rendez-vous dans le square Dom Bedos de 15h à 20h !
Retrouvez l’événement sur notre site internet !

Square Dom Bedos Rue Jacques d’Welles, Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://amisduconservatoir.wixsite.com/assoacb »}, {« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-fete-de-la-rentree-2026 »}]
Le square Dom Bedos en fête pour la rentrée ! conservatoire gratuit

© Amis du Conservatoire de Bordeaux

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