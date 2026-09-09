Fête de la rentrée, Square Dom Bedos, Bordeaux

Informations pratiques

Fête de la rentrée Mercredi 30 septembre, 15h00 Square Dom Bedos Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T15:00:00+02:00 – 2026-09-30T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T15:00:00+02:00 – 2026-09-30T20:00:00+02:00

Comme chaque année en septembre, le Conservatoire de Bordeaux et l’association des Amis du Conservatoire de Bordeaux (ACB) organisent une grande fête de rentrée !

Elèves, parents, équipes, voisins… le plaisir de se retrouver après l’été, autour d’une auberge espagnole en toute convivialité !

Mercredi 30 septembre, nous vous invitons à nous rejoindre pour un après-midi artistique en plein air, autour d’une scène ouverte proposée par les élèves du conservatoire.

La buvette sera assurée par les Amis du Conservatoire de Bordeaux (les fonds récoltés permettront de soutenir des élèves en difficulté financière).

Rendez-vous dans le square Dom Bedos de 15h à 20h !

Retrouvez l’événement sur notre site internet !

Square Dom Bedos Rue Jacques d’Welles, Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://amisduconservatoir.wixsite.com/assoacb »}, {« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-fete-de-la-rentree-2026 »}]

Le square Dom Bedos en fête pour la rentrée ! conservatoire gratuit

© Amis du Conservatoire de Bordeaux