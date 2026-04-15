Fête de la rivière Château-sur-Allier
Fête de la rivière Château-sur-Allier jeudi 14 mai 2026.
Château-sur-Allier
Fête de la rivière
Lieu dit Embraud Château-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 15:00:00
fin : 2026-05-14 22:00:00
Date(s) :
2026-05-14
31ème édition de la fête de la rivière au domaine d’Embraud.
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Lieu dit Embraud Château-sur-Allier 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 43 82 lachavannee@orange.fr
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English :
31st edition of the river festival at the Domaine d’Embraud.
L’événement Fête de la rivière Château-sur-Allier a été mis à jour le 2026-04-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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