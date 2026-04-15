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Fête de la rivière Château-sur-Allier

Fête de la rivière Château-sur-Allier jeudi 14 mai 2026.

Adresse : Lieu dit Embraud

Ville : 03320 Château-sur-Allier

Département : Allier

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Château-sur-Allier

Fête de la rivière

Lieu dit Embraud Château-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 15:00:00
fin : 2026-05-14 22:00:00

Date(s) :
2026-05-14

31ème édition de la fête de la rivière au domaine d’Embraud.
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Lieu dit Embraud Château-sur-Allier 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 43 82  lachavannee@orange.fr

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English :

31st edition of the river festival at the Domaine d’Embraud.

L’événement Fête de la rivière Château-sur-Allier a été mis à jour le 2026-04-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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