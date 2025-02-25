GR®300: Saint-Jacques de Compostelle en Bourbonnais Château-sur-Allier Allier
GR®300: Saint-Jacques de Compostelle en Bourbonnais
GR®300: Saint-Jacques de Compostelle en Bourbonnais 03320 Château-sur-Allier Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Ce sentier redonne vie à un ancien chemin jacquaire par lequel autrefois les pélerins venant de la partie Nord de la France et de plus loin encore, ralliaient Le Puy-en-Velay afin de partir à Saint-Jacques de Compostelle.
English :
This path brings back to life an old jacquard path by which in the past pilgrims from the northern part of France and further afield used to reach Le Puy-en-Velay in order to set off for Santiago de Compostela.
Deutsch :
Dieser Weg erweckt einen alten Jakobsweg wieder zum Leben, auf dem früher Pilger aus dem Norden Frankreichs und von noch weiter her Le Puy-en-Velay erreichten, um nach Santiago de Compostela zu reisen.
Italiano :
Questo sentiero riporta in vita un’antica via di pellegrinaggio che in passato veniva utilizzata dai pellegrini provenienti dal nord della Francia e anche da zone più lontane per raggiungere Le Puy-en-Velay nel loro cammino verso Santiago de Compostela.
Español :
Este sendero revive una antigua ruta de peregrinación que en el pasado utilizaban los peregrinos del norte de Francia e incluso de más lejos para llegar a Le Puy-en-Velay en su camino a Santiago de Compostela.
