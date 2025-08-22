Via Allier (V70) Section du département de l’Allier Château-sur-Allier Allier

Via Allier (V70) Section du département de l’Allier

Via Allier (V70) Section du département de l’Allier Le bourg 03320 Château-sur-Allier Allier Auvergne-Rhône-Alpes

La Via Allier est le tronçon auvergnat de la V70, véloroute d’intérêt national qui traverse du nord au sud le Massif central, du fleuve Loire à la Méditerranée. Il assure la connexion avec l’Eurovélo 6/Loire à Vélo à Cuffy.

https://www.via-allier.com/ +33 4 70 46 81 50

English :

The Via Allier is the Auvergne section of the V70, a national cycle route that crosses the Massif Central from north to south, from the Loire River to the Mediterranean. It connects with Eurovélo 6/Loire à Vélo at Cuffy.

Deutsch :

Die Via Allier ist der auvergnatische Abschnitt der V70, einer Fahrradroute von nationalem Interesse, die von Nord nach Süd das Zentralmassiv vom Fluss Loire bis zum Mittelmeer durchquert. Sie stellt in Cuffy die Verbindung zur Eurovélo 6/Loire à Vélo her.

Italiano :

La Via Allier è il tratto alverniate della V70, un itinerario ciclabile di interesse nazionale che attraversa il Massiccio Centrale da nord a sud, dal fiume Loira al Mediterraneo. Si collega all’itinerario ciclabile Eurovélo 6/Loire à Vélo a Cuffy.

Español :

La Via Allier es el tramo auvernés de la V70, una ruta ciclista de interés nacional que atraviesa el Macizo Central de norte a sur, desde el río Loira hasta el Mediterráneo. En Cuffy enlaza con la ruta ciclista Eurovélo 6/Loire à Vélo.

