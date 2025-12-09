PR 6 Les rues creuses Château-sur-Allier Allier

PR 6 Les rues creuses

PR 6 Les rues creuses Place de la Bourbonnaise 03320 Château-sur-Allier Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Sur ce circuit, vous découvrirez la faune et la flore en empruntant les chemins de Château-sur-Allier, et plus particulièrement la rivière Allier.

English :

On this tour, you’ll discover the flora and fauna of Château-sur-Allier, and in particular the river Allier.

Deutsch :

Auf diesem Rundgang entdecken Sie auf den Wegen von Château-sur-Allier die Tier- und Pflanzenwelt und vor allem den Fluss Allier.

Italiano :

Lungo questo percorso, scoprirete la flora e la fauna di Château-sur-Allier, e in particolare il fiume Allier.

Español :

En este sendero, descubrirá la flora y la fauna de Château-sur-Allier y, en particular, el río Allier.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme