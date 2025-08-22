Marin d’eau douce Château-sur-Allier Allier

Marin d’eau douce

Marin d’eau douce Le bourg 03320 Château-sur-Allier Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cette boucle vous mène à la découverte de la commune de Château-sur-Allier, dont l’histoire est depuis toujours liée à la dernière grande rivière sauvage d’Europe, l’Allier.

English : The sailor bike ride

This loop makes you discover Château-sur-Allier, village where the Allier river belongs to its past as the last great wild river of Europe.

Deutsch :

Dieser Rundweg führt Sie zur Entdeckung der Gemeinde Château-sur-Allier, deren Geschichte seit jeher mit dem letzten großen Wildfluss Europas, dem Allier, verbunden ist.

Italiano :

Questo anello vi porta a scoprire il comune di Château-sur-Allier, la cui storia è da sempre legata all’ultimo grande fiume selvaggio d’Europa, l’Allier.

Español :

Este bucle le lleva a descubrir el municipio de Château-sur-Allier, cuya historia siempre ha estado ligada al último gran río salvaje de Europa, el Allier.

