Bonny-sur-Loire

Fête de la Saint-Aignan

Place Beaupin Lagier Bonny-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Bonny-sur-Loire fête la Saint-Aignan le 21 novembre. Un rendez-vous convivial pour partager un moment festif au cœur de la commune, entre tradition, animations et bonne humeur. Une belle occasion de se retrouver et de profiter ensemble de cette journée de fête.

Le 21 novembre, Bonny-sur-Loire célèbre la Saint-Aignan dans une ambiance festive et conviviale.

Cette journée est l’occasion de faire vivre les traditions locales et de partager un beau moment de rencontre au cœur de la commune. Habitants, familles, amis et visiteurs sont invités à profiter des festivités proposées pour marquer ce rendez-vous attendu de la vie locale. Entre animations, temps de convivialité et esprit de fête, la Saint-Aignan rassemble toutes les générations dans une atmosphère chaleureuse et pleine de bonne humeur.

Un événement idéal pour redécouvrir le plaisir des fêtes de village, se retrouver autour d’un moment fédérateur et profiter d’une journée animée à Bonny-sur-Loire. Un rendez-vous à noter dans l’agenda, parce que les traditions ont tout de même la politesse. .

Place Beaupin Lagier Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 88 66 57 28 fetedesvins@bonnysurloire.fr

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English :

Bonny-sur-Loire celebrates Saint-Aignan on November 21. A convivial gathering to share a festive moment in the heart of the commune, with tradition, entertainment and good cheer. A great opportunity to get together and enjoy this festive day.

L’événement Fête de la Saint-Aignan Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-12 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX