Liginiac

Fête de la Saint Barthélémy

8 Rue du Stade Liginiac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

Fête de la St Barthélémy organisée par le comité des fêtes de Liginiac avec le vendredi 21 août à 20h concours de belote à la salle des fêtes, organisé par le Tennis Club de Liginiac.

Programme à venir .

8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête de la Saint Barthélémy

L’événement Fête de la Saint Barthélémy Liginiac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze