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Fête de la Saint Barthélémy Liginiac

Fête de la Saint Barthélémy Liginiac vendredi 21 août 2026.

Adresse : 8 Rue du Stade

Ville : 19160 Liginiac

Département : Corrèze

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Tarif :

Liginiac

Fête de la Saint Barthélémy

8 Rue du Stade Liginiac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-21

Fête de la St Barthélémy organisée par le comité des fêtes de Liginiac avec le vendredi 21 août à 20h concours de belote à la salle des fêtes, organisé par le Tennis Club de Liginiac.
Programme à venir   .

8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : Fête de la Saint Barthélémy

L’événement Fête de la Saint Barthélémy Liginiac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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