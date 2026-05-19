Fête de la Saint Barthélémy Liginiac
Fête de la Saint Barthélémy Liginiac vendredi 21 août 2026.
Liginiac
Fête de la Saint Barthélémy
8 Rue du Stade Liginiac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
Fête de la St Barthélémy organisée par le comité des fêtes de Liginiac avec le vendredi 21 août à 20h concours de belote à la salle des fêtes, organisé par le Tennis Club de Liginiac.
Programme à venir .
8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Fête de la Saint Barthélémy
L’événement Fête de la Saint Barthélémy Liginiac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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