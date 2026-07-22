Informations pratiques

Tonneins

Fête de la Saint Christophe à Tonneins

Parc de Vénès Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Fête de la Saint Christophe à Tonneins

Fête de la Saint Christophe à Tonneins

8h30 Parc de Vénes Jean-Pierre Ousty

Rassemblement de véhicules de collection.

20h30 Théâtre de Verdure Jean-Pierre Moga

Concours d’élégance. .

Parc de Vénès Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 79 55 17 lespassionnesdulion@orange.fr

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English :

St. Christopher’s Day Festival in Tonneins

L’événement Fête de la Saint Christophe à Tonneins Tonneins a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Val de Garonne