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AGENDA · Tonneins

Fête de la Saint Christophe à Tonneins Tonneins

samedi 15 août 2026 · Tonneins

Fête de la Saint Christophe à Tonneins Tonneins

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Parc de Vénès
Ville
47400 Tonneins
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Tonneins

Fête de la Saint Christophe à Tonneins

Parc de Vénès Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Fête de la Saint Christophe à Tonneins
Fête de la Saint Christophe à Tonneins
8h30 Parc de Vénes Jean-Pierre Ousty
Rassemblement de véhicules de collection.
20h30 Théâtre de Verdure Jean-Pierre Moga
Concours d’élégance.   .

Parc de Vénès Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 79 55 17  lespassionnesdulion@orange.fr

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English :

St. Christopher’s Day Festival in Tonneins

L’événement Fête de la Saint Christophe à Tonneins Tonneins a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Val de Garonne

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