Fête de la Saint Christophe à Tonneins Tonneins
samedi 15 août 2026 · Tonneins
Informations pratiques
Tonneins
Fête de la Saint Christophe à Tonneins
Parc de Vénès Tonneins Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Fête de la Saint Christophe à Tonneins
Fête de la Saint Christophe à Tonneins
8h30 Parc de Vénes Jean-Pierre Ousty
Rassemblement de véhicules de collection.
20h30 Théâtre de Verdure Jean-Pierre Moga
Concours d’élégance. .
Parc de Vénès Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 79 55 17 lespassionnesdulion@orange.fr
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English :
St. Christopher’s Day Festival in Tonneins
L’événement Fête de la Saint Christophe à Tonneins Tonneins a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Val de Garonne
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