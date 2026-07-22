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Jeudi de Garonne Soirée Karaoké Tonneins

jeudi 13 août 2026 · Tonneins

Jeudi de Garonne Soirée Karaoké Tonneins

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Kiosque Jean Jaurès
Ville
47400 Tonneins
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Tonneins

Jeudi de Garonne Soirée Karaoké

Kiosque Jean Jaurès Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Soirée Karaoké
Soirée Karaoké
Ouvert a tous   .

Kiosque Jean Jaurès Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 89 31 63 

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English :

Karaoke Night

L’événement Jeudi de Garonne Soirée Karaoké Tonneins a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Val de Garonne

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