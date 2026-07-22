AGENDA · Tonneins
Jeudi de Garonne Soirée Karaoké Tonneins
jeudi 13 août 2026 · Tonneins
Informations pratiques
Tonneins
Jeudi de Garonne Soirée Karaoké
Kiosque Jean Jaurès Tonneins Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Soirée Karaoké
Soirée Karaoké
Ouvert a tous .
Kiosque Jean Jaurès Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 89 31 63
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English :
Karaoke Night
L’événement Jeudi de Garonne Soirée Karaoké Tonneins a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Val de Garonne
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