Informations pratiques

Tonneins

Jeudi de Garonne Soirée Karaoké

Kiosque Jean Jaurès Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Soirée Karaoké

Soirée Karaoké

Ouvert a tous .

Kiosque Jean Jaurès Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 89 31 63

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English :

Karaoke Night

L’événement Jeudi de Garonne Soirée Karaoké Tonneins a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Val de Garonne