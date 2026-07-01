Fête de la Saint-Ferréol Crest
samedi 18 juillet 2026 · Crest
Informations pratiques
Crest
Fête de la Saint-Ferréol
Parking du Champs de mars Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-18
Spectacles, animations, concours sportifs, rendez-vous gourmands… La fête de la Saint-Ferréol est organisée chaque année par le Comité des Fêtes, avec le soutien de la municipalité et des associations locales.
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Parking du Champs de mars Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 61 10 admin@mairie-crest.fr
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English :
Shows, entertainment, sports competitions, gourmet events… The Saint-Ferréol festival is organized every year by the Comité des Fêtes, with the support of the municipality and local associations.
L’événement Fête de la Saint-Ferréol Crest a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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