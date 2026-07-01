Informations pratiques

Crest

Fête de la Saint-Ferréol

Parking du Champs de mars Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-18

Spectacles, animations, concours sportifs, rendez-vous gourmands… La fête de la Saint-Ferréol est organisée chaque année par le Comité des Fêtes, avec le soutien de la municipalité et des associations locales.

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Parking du Champs de mars Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 61 10 admin@mairie-crest.fr

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English :

Shows, entertainment, sports competitions, gourmet events… The Saint-Ferréol festival is organized every year by the Comité des Fêtes, with the support of the municipality and local associations.

L’événement Fête de la Saint-Ferréol Crest a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme