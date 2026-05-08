FÊTE DE LA SAINT FULCRAN 2026 Lodève
FÊTE DE LA SAINT FULCRAN 2026 Lodève vendredi 8 mai 2026.
Lodève
FÊTE DE LA SAINT FULCRAN 2026
Lodève Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-08
La Fête de Saint Fulcran approche!
Fête foraine, animation des forains, spectacles, messe et procession religieuse…
Un temps fort de la vie Lodévoise cher aux cœurs des habitants. .
La Fête de Saint Fulcran approche!
Ce temps fort de la vie Lodévoise est cher aux cœurs des habitants.
Elle se déroulera du 8 au 17 mai 2026.
10 jours de fête avec la fête foraine, manèges, déambulation, spectacles …
Horaires de la fête foraine: tous les jours de 15h00 à 1h00, sauf le dimanche 10 et lundi 11 de 15h à 22h00 et le dimanche 1er juni de 15h00 à 20h00
Vendredi 8 mai 2026:
11h00 Cérémonie de commémoration Monument aux morts
15h00. Inauguration de la fête de la St Fulcran
20h30 Déambulation du Réveil Lodévois, Départ hôtel de ville
Samedi 9 mai:
18h00 Déambulation d’une pena
Dimanche 10 mai 2026:
11h00 Processions des reliques de St Fulcran Départ Place Francis Morand
17h00 Percussions brésiliennes Sete Sabia, Départ de la Mégisserie à 16h15
Mercredi 13 mai:
15h30 Maquillage pour enfants- Offert !
Dimanche 17 mai:
15h00 Manèges à tarif réduit! .
Lodève 34700 Hérault Occitanie
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English : FÊTE DE LA SAINT FULCRAN 2026
The Feast of Saint Fulcran is approaching!
Funfair, entertainment, shows, mass and religious procession?
A high point in the life of Lodévoise, dear to the hearts of its inhabitants.
L’événement FÊTE DE LA SAINT FULCRAN 2026 Lodève a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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