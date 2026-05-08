Lodève

FÊTE DE LA SAINT FULCRAN 2026

Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-08

La Fête de Saint Fulcran approche!

Fête foraine, animation des forains, spectacles, messe et procession religieuse…

Un temps fort de la vie Lodévoise cher aux cœurs des habitants. .

La Fête de Saint Fulcran approche!

Ce temps fort de la vie Lodévoise est cher aux cœurs des habitants.

Elle se déroulera du 8 au 17 mai 2026.

10 jours de fête avec la fête foraine, manèges, déambulation, spectacles …

Horaires de la fête foraine: tous les jours de 15h00 à 1h00, sauf le dimanche 10 et lundi 11 de 15h à 22h00 et le dimanche 1er juni de 15h00 à 20h00

Vendredi 8 mai 2026:

11h00 Cérémonie de commémoration Monument aux morts

15h00. Inauguration de la fête de la St Fulcran

20h30 Déambulation du Réveil Lodévois, Départ hôtel de ville

Samedi 9 mai:

18h00 Déambulation d’une pena

Dimanche 10 mai 2026:

11h00 Processions des reliques de St Fulcran Départ Place Francis Morand

17h00 Percussions brésiliennes Sete Sabia, Départ de la Mégisserie à 16h15

Mercredi 13 mai:

15h30 Maquillage pour enfants- Offert !

Dimanche 17 mai:

15h00 Manèges à tarif réduit! .

Lodève 34700 Hérault Occitanie

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English : FÊTE DE LA SAINT FULCRAN 2026

The Feast of Saint Fulcran is approaching!

Funfair, entertainment, shows, mass and religious procession?

A high point in the life of Lodévoise, dear to the hearts of its inhabitants.

L’événement FÊTE DE LA SAINT FULCRAN 2026 Lodève a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC