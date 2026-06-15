Fête de la Saint-Jacques Route de ribérac Aubeterre-sur-Dronne
Fête de la Saint-Jacques Route de ribérac Aubeterre-sur-Dronne samedi 25 juillet 2026.
Aubeterre-sur-Dronne
Fête de la Saint-Jacques
Route de ribérac Base de loisirs d’Aubeterre Aubeterre-sur-Dronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
La commune d’Aubeterre sur Dronne vous invite à profiter de la fête de la Saint-Jaqcues.
Un week-end festif avec présence de manèges sur la base de loisirs ainsi que le traditionnel grand feu d’artifice, le dimanche au soir.
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Route de ribérac Base de loisirs d’Aubeterre Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 50 33 mairie@aubeterresurdronne.fr
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English : Fête de la Saint-Jacques
The town of Aubeterre-sur-Dronne invites you to enjoy the Saint-Jacques Festival.
A festive weekend featuring carnival rides at the recreation center, as well as the traditional grand fireworks display on Sunday evening.
L’événement Fête de la Saint-Jacques Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du Sud Charente
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