Mont Lozère et Goulet

FÊTE DE LA SAINT JEAN

Saint Jean du Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Le comité des fêtes du Bleymard vous donne rendez-vous vendredi 26 juin dès 19h pour la fête de la Saint Jean à Saint Jean du Bleymard.

Au programme DJ Guinguette Tapas Made in St-Jean

À 22h feu de la St-Jean

Le comité des fêtes du Bleymard vous donne rendez-vous vendredi 26 juin dès 19h pour la fête de la Saint Jean à Saint Jean du Bleymard.

Au programme DJ Guinguette Tapas Made in St-Jean

À 22h feu de la St-Jean .

Saint Jean du Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 64 61 85 52 cdflebleymard@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des fêtes du Bleymard invites you to join them on Friday June 26th from 7pm for the fête de la Saint Jean in Saint Jean du Bleymard.

On the program: DJ Guinguette Tapas Made in St-Jean

10pm: St-Jean bonfire

L’événement FÊTE DE LA SAINT JEAN Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-05-28 par 48-OT Mont Lozere