Meymac

Fête de la Saint-Léger

Place de l’Église Meymac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 16:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Le Comité d’Animation Animey organise la traditionnelle fête de la Saint-Léger avec au programme de la journée pressoir à pommes artisanal (vente de jus de pommes et petites pâtisseries) et diverses animations. .

Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine animeymac19@gmail.com

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English : Fête de la Saint-Léger

L’événement Fête de la Saint-Léger Meymac a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze