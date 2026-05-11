Fête de la Saint-Léger Meymac
Fête de la Saint-Léger Meymac dimanche 4 octobre 2026.
Meymac
Fête de la Saint-Léger
Place de l’Église Meymac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 16:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Le Comité d’Animation Animey organise la traditionnelle fête de la Saint-Léger avec au programme de la journée pressoir à pommes artisanal (vente de jus de pommes et petites pâtisseries) et diverses animations. .
Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine animeymac19@gmail.com
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English : Fête de la Saint-Léger
L’événement Fête de la Saint-Léger Meymac a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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