Fête de la Saint Martin Place rue Marque-Dessus Arrens-Marsous
samedi 24 octobre 2026 · Place rue Marque-Dessus · Arrens-Marsous
Informations pratiques
Arrens-Marsous
Fête de la Saint Martin
Place rue Marque-Dessus ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 19:30:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-24
Le Comité des Fêtes d’Arrens-Marsous organise la fête de la Saint Martin à Marsous le dernier week-end d’octobre.
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Place rue Marque-Dessus ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 02 54
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English :
The Arrens-Marsous Comité des Fêtes organizes the Saint Martin festival in Marsous on the last weekend of October.
L’événement Fête de la Saint Martin Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-08-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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