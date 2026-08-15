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AGENDA · Arrens-Marsous

Fête de la Saint Martin Place rue Marque-Dessus Arrens-Marsous

samedi 24 octobre 2026 · Place rue Marque-Dessus · Arrens-Marsous

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Place rue Marque-Dessus
Adresse
ARRENS-MARSOUS
Ville
65400 Arrens-Marsous
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Arrens-Marsous

Fête de la Saint Martin

Place rue Marque-Dessus ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 19:30:00
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-24

Le Comité des Fêtes d’Arrens-Marsous organise la fête de la Saint Martin à Marsous le dernier week-end d’octobre.
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Place rue Marque-Dessus ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 02 54 

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English :

The Arrens-Marsous Comité des Fêtes organizes the Saint Martin festival in Marsous on the last weekend of October.

L’événement Fête de la Saint Martin Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-08-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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