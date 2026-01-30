Fête de la Saint-Maurice Épinal
Fête de la Saint-Maurice Épinal samedi 26 septembre 2026.
Fête de la Saint-Maurice
Petit Champ de Mars Épinal Vosges
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-26
fin : 2026-10-19
2026-09-26
La fête foraine de la Saint-Maurice prend place au Champ de Mars pour sa 185ème édition.
Attractions à sensation, pour enfants..
Difficile aussi, de ne pas succomber aux odeurs délicieuses qui se mêlent dans les allées choux, gaufres, oublies, pommes d’amour, barbe à papa…
Tous les stands de restaurations, brasserie, confiserie sont ouverts dès 11h.
Restauration rapide midi et soir.
À ne pas manquer
les deux journées à demi-tarif les mercredis 8 et 15 octobre, la journée adaptée aux personnes en situation de
handicap le jeudi 16 octobre, et le feu d’artifice offert par les forains qui sera tiré samedi 18 octobre à 22h30.
Tout public
Petit Champ de Mars Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 30
English :
The 185th edition of the Saint-Maurice funfair takes place on the Champ de Mars.
Sensational attractions for children…
It’s also hard not to succumb to the delicious smells wafting through the aisles: cabbages, waffles, forget-me-nots, toffee apples, cotton candy…
All food stalls, brasseries and confectioners are open from 11am.
Fast food for lunch and dinner.
Don’t miss
two half-price days on Wednesday, October 8 and 15, a special day for the disabled on Thursday, October
on Thursday, October 16, and the fireworks display offered by the fairground on Saturday, October 18 at 10:30 p.m.
All food stands, brasseries and confectionery shops are open from 11am.
L’événement Fête de la Saint-Maurice Épinal a été mis à jour le 2026-01-28 par OT EPINAL ET SA REGION