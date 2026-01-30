Fête de la Saint-Maurice

Petit Champ de Mars Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-26

fin : 2026-10-19

Date(s) :

2026-09-26

La fête foraine de la Saint-Maurice prend place au Champ de Mars pour sa 185ème édition.

Attractions à sensation, pour enfants..

Difficile aussi, de ne pas succomber aux odeurs délicieuses qui se mêlent dans les allées choux, gaufres, oublies, pommes d’amour, barbe à papa…

Tous les stands de restaurations, brasserie, confiserie sont ouverts dès 11h.

Restauration rapide midi et soir.

À ne pas manquer

les deux journées à demi-tarif les mercredis 8 et 15 octobre, la journée adaptée aux personnes en situation de

handicap le jeudi 16 octobre, et le feu d’artifice offert par les forains qui sera tiré samedi 18 octobre à 22h30.

0 .

Petit Champ de Mars Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 185th edition of the Saint-Maurice funfair takes place on the Champ de Mars.

Sensational attractions for children…

It’s also hard not to succumb to the delicious smells wafting through the aisles: cabbages, waffles, forget-me-nots, toffee apples, cotton candy…

All food stalls, brasseries and confectioners are open from 11am.

Fast food for lunch and dinner.

Don’t miss

two half-price days on Wednesday, October 8 and 15, a special day for the disabled on Thursday, October

on Thursday, October 16, and the fireworks display offered by the fairground on Saturday, October 18 at 10:30 p.m.

L’événement Fête de la Saint-Maurice Épinal a été mis à jour le 2026-01-28 par OT EPINAL ET SA REGION