Fête de la Sainte-Fleur Epinal Épinal

En collaboration avec les villes de Golbey et d’Epinal, ainsi qu’Epicentre, L’association Vosges Sainte fleur organise à nouveau cette année les célébrations de la Sainte fleur les 10 et 11 octobre prochain. Au programme chars fleuris, marché aux plantes et lancer de pétales le dimanche. Plus d’informations dans le programme.

Dimanche 11 à Epinal.

9h30 à 15h: Présentation des chars fleuris. Vente de produits du terroir. Jardin éphémère. Marché aux plantes. Bijoux fantaisie.

10h15: Accueil sur le parvis de la Basilique,avec déambulation du carnaval vénitien.

10h30 Messe à la Basilique Saint Maurice avec à l’issue le célèbre lancer de pétales effectué depuis le beffroi.Tout public

Place de l'âtre Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

English :

In collaboration with the towns of Golbey and Epinal, as well as Epicentre, the Vosges Sainte fleur association is organizing the Sainte fleur celebrations again this year, on October 10 and 11. On the program: flower floats, plant market and petal throwing on Sunday. More information in the program.

Sunday 11 in Epinal.

9:30 am to 3 pm: Presentation of flower floats. Sale of local produce. Ephemeral garden. Plant market. Costume jewelry.

10:15 am: Welcome on the Basilica square, with Venetian carnival procession.

10:30 Mass at Saint Maurice Basilica, followed by the famous petal toss from the belfry.

